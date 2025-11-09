Tokenomi OnChain Battles (OCB)
Tokenomi & Analisis Harga OnChain Battles (OCB)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk OnChain Battles (OCB), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi OnChain Battles (OCB)
An OnChain arena where only verified traders compete.
$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.
All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.
OCB is where real traders prove themselves
OnChainBattles, it’s on the chain.
The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.
Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.
Not followers, not likes, just pure, verified profit.
Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.
You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.
If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.
Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.
No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.
Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.
Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.
The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.
Tokenomi OnChain Battles (OCB): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi OnChain Battles (OCB) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token OCB yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token OCB yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi OCB, jelajahi harga live token OCB!
Prediksi Harga OCB
Ingin mengetahui arah OCB? Halaman prediksi harga OCB kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
