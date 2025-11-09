Tokenomi Peak Internet Male Performance (PIMP)

Telusuri wawasan utama tentang Peak Internet Male Performance (PIMP), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:47:47 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Peak Internet Male Performance (PIMP)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Peak Internet Male Performance (PIMP), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

$ 9.85K
Total Suplai:
Suplai yang Beredar:
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
All-Time High:
All-Time Low:
Harga Saat Ini:
Informasi Peak Internet Male Performance (PIMP)

Behind every cartoon pfp, 6 figure PNL, and green candle spam sits a fat bro with no social skills, a wrecked sleep schedule, Uber Eats receipts stacked to the ceiling, and way too much money. He has not touched grass in months, speaks only in tickers, and moves markets with a single click while you blink. This is Peak Internet Male Performance, the final boss of the timeline, and there is not a single thing you can do about it. $PIMP Absolutely.

Situs Web Resmi:
https://pimpcoin.fun

Tokenomi Peak Internet Male Performance (PIMP): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Peak Internet Male Performance (PIMP) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token PIMP yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token PIMP yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi PIMP, jelajahi harga live token PIMP!

Prediksi Harga PIMP

Ingin mengetahui arah PIMP? Halaman prediksi harga PIMP kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.


