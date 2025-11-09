Tokenomi PEKONG (PEKONG)

Tokenomi PEKONG (PEKONG)

Telusuri wawasan utama tentang PEKONG (PEKONG), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:47:50 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga PEKONG (PEKONG)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk PEKONG (PEKONG), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 10.01K
Total Suplai:
$ 999.64M
Suplai yang Beredar:
$ 999.64M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 10.01K
All-Time High:
$ 0.00150724
All-Time Low:
$ 0.00001002
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi PEKONG (PEKONG)

PEKONG is a community-driven meme token on Solana that blends crypto culture, humor, and entertainment. Featuring Pekong, a golden god and rapper-style mascot, the project aims to unite global communities through memes, creative utilities, and events. Beyond just being a meme, PEKONG is building an ecosystem of meme generators, mini-games, NFTs, and animated content to create lasting value and fun for holders.

Situs Web Resmi:
https://pekong.io

Tokenomi PEKONG (PEKONG): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi PEKONG (PEKONG) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token PEKONG yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token PEKONG yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi PEKONG, jelajahi harga live token PEKONG!

Prediksi Harga PEKONG

Ingin mengetahui arah PEKONG? Halaman prediksi harga PEKONG kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.


Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

