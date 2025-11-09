Tokenomi Pik (PIK)

Tokenomi Pik (PIK)

Telusuri wawasan utama tentang Pik (PIK), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:29:03 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Pik (PIK)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Pik (PIK), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 280.29K
$ 280.29K$ 280.29K
Total Suplai:
$ 990.54M
$ 990.54M$ 990.54M
Suplai yang Beredar:
$ 990.54M
$ 990.54M$ 990.54M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 280.29K
$ 280.29K$ 280.29K
All-Time High:
$ 0
$ 0$ 0
All-Time Low:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00028296
$ 0.00028296$ 0.00028296

Informasi Pik (PIK)

pik.fun is an on-chain prediction market platform built on Solana blockchain. We provide fast, transparent, and decentralized price prediction services where users can predict whether cryptocurrency prices will go up or down within 1-15 minute timeframes. Our platform utilizes Pyth Network oracles for real-time, accurate price feeds and ensures instant payouts through smart contracts. Users can participate in quick prediction rounds on various cryptocurrencies and receive immediate settlements based on actual market movements. The platform combines the excitement of short-term price action with the security and transparency of blockchain technology.

Situs Web Resmi:
https://pik.fun
Whitepaper:
https://docs.pik.fun

Tokenomi Pik (PIK): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Pik (PIK) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token PIK yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token PIK yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi PIK, jelajahi harga live token PIK!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

