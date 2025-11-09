Tokenomi Pochita (POCHITA)
Tokenomi & Analisis Harga Pochita (POCHITA)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Pochita (POCHITA), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Pochita (POCHITA)
POCHITA is a revolutionary cryptocurrency project that combines the viral energy of meme culture with the transformative power of decentralized finance (DeFi). Designed to be both a fun and rewarding experience for its holders, Pochita aims to break the mold of traditional meme tokens by providing real-world financial utility while maintaining the light-hearted spirit of the internet’s most beloved memes. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer drawn in by the appeal of memes, Pochita offers something for everyone.
1.2 Mission and Vision Our mission is to create a meme token that not only entertains but also empowers its holders through access to innovative financial solutions. POCHITA to bridge the gap between the playful nature of meme tokens and the serious potential of DeFi, offering a platform where community engagement and financial empowerment go hand in hand.
Tokenomi Pochita (POCHITA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Pochita (POCHITA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token POCHITA yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token POCHITA yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi POCHITA, jelajahi harga live token POCHITA!
Prediksi Harga POCHITA
Ingin mengetahui arah POCHITA? Halaman prediksi harga POCHITA kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
