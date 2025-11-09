Tokenomi POLYSPORTS (SPORTS)
PolySports is a fully on-chain, decentralized sports prediction platform built for Web3. It is a new arena where every match, every play, and every sports debate becomes tradable. PolySports enables users to make their own bets and set their own markets, allowing the crowd to back or oppose their predictions. The platform is designed to decentralize the wagering experience by shifting market creation power from the house to the community of the Solana blockchain.
Tokenomi POLYSPORTS (SPORTS): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi POLYSPORTS (SPORTS) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token SPORTS yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token SPORTS yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi SPORTS, jelajahi harga live token SPORTS!
Prediksi Harga SPORTS
Ingin mengetahui arah SPORTS? Halaman prediksi harga SPORTS kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
