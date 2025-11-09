Tokenomi Recon Raccoon (RCON)

Telusuri wawasan utama tentang Recon Raccoon (RCON), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 16:12:37 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Recon Raccoon (RCON)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Recon Raccoon (RCON), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 96.32K
Total Suplai:
$ 999.74M
Suplai yang Beredar:
$ 653.97M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 147.24K
All-Time High:
$ 0.00020663
All-Time Low:
$ 0.00010784
Harga Saat Ini:
$ 0.00014728
Informasi Recon Raccoon (RCON)

A community-driven memecoin created to protect and empower crypto users, CTOs, and low-marketcap gems. Our ecosystem features weekly crypto talks/hosting services, a “Most Wanted" scam tracker, and a "Portfolio" with partnered projects. We help others succeed through long-term partnerships and services.

Weekly Hosting: a weekly hosting service where the team and community come together to talk about crypto and project updates. We will invite guests from rugged projects who want to talk/share insight, invite CTO/low market cap projects to come speak about what they are doing, and give dedicated time for partnered projects to speak on updates for our listeners.

Portfolio: a webpage designated to embrace CTOs or smaller cap projects with an established following. Partnered projects commit to a discussed rate to help fuel growth of the RCON token and their own, through a structured revenue distribution model (detailed below). Tokens will be held as long as the partnered project remains active. 12.5% buys RCON coin and burns 12.5% sent to RCON marketing wallet 12.5% used for LP/Pairing [RCON and partnered token] on ORCA 12.5% dedicated to community outreach 50% buys and holds initial value of partnered token

Most Wanted: a webpage designated to expose chronic offenders / scammers / ruggers. Our project can help those navigate the cryptocurrency space safely.

Situs Web Resmi:
https://www.reconraccoon.xyz/
Whitepaper:
https://www.reconraccoon.xyz/gallery/RCON%20RECON%20RACCOON%20Whitepaper%202025%20.pdf

Tokenomi Recon Raccoon (RCON): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Recon Raccoon (RCON) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token RCON yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token RCON yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi RCON, jelajahi harga live token RCON!

Prediksi Harga RCON

Ingin mengetahui arah RCON? Halaman prediksi harga RCON kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

