Tokenomi Ruby Coin (RUBY)
Tokenomi & Analisis Harga Ruby Coin (RUBY)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Ruby Coin (RUBY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Ruby Coin (RUBY)
The launch of Bitcoin in 2009 revolutionized the way society perceives financial systems, especially in the wake of the Great Recession (2007–2008). As traditional financial institutions like centralized banks and hedge funds crumbled under the weight of speculative investments in opaque financial instruments, blockchain technology emerged as a beacon of transparency and decentralization. Bitcoin introduced a groundbreaking system where transactions were securely validated through the Proof of Work (PoW) consensus mechanism, mitigating risks such as double spending and establishing trust without intermediaries. In 2013, Ethereum expanded the blockchain landscape with its visionary white paper, introducing a platform that allowed developers to create decentralized applications (DApps) powered by smart contracts and the Turing-complete Ethereum Virtual Machine (EVM). This innovation opened up a world of possibilities, enabling blockchain to extend beyond digital currency. However, by 2017, the rapid growth of Bitcoin and Ethereum exposed critical limitations. Scalability issues such as low transaction throughput and soaring fees made these systems less practical for widespread use, highlighting the need for more efficient solutions.
Tokenomi Ruby Coin (RUBY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Ruby Coin (RUBY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token RUBY yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token RUBY yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi RUBY, jelajahi harga live token RUBY!
Prediksi Harga RUBY
Ingin mengetahui arah RUBY? Halaman prediksi harga RUBY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader