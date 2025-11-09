Tokenomi Solid (SOLID)
Tokenomi & Analisis Harga Solid (SOLID)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Solid (SOLID), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Solid (SOLID)
SOLID is both the name of the protocol and the over-collateralized stablecoin it issues, built on the Terra (Phoenix) blockchain. The protocol requires all collateral ratios (LTV) to exceed 100%, ensuring stability by preventing over-minting. Through the SOLID app, users can deposit a mix of Terra LSTs, axl.wBTC, USDC, and other supported assets — currently seven collateral types — to mint SOLID and repay it anytime. Unlike many lending protocols that accrue interest, SOLID only charges a one-time mint fee with no ongoing interest, making it a cost-efficient option. If collateral LTV falls below its threshold, liquidation occurs, with a built-in premium bid function in the dApp allowing users to bid on collateral and repay SOLID, which is then burned to reduce supply. The protocol allows for temporary deviations below $1 without triggering liquidation, using mint-fee adjustments to regulate supply.
Tokenomi Solid (SOLID): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Solid (SOLID) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token SOLID yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token SOLID yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi SOLID, jelajahi harga live token SOLID!
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
