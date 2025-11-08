Harga Solid Hari Ini

Harga live Solid (SOLID) hari ini adalah $ 0.938858, dengan perubahan 2.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLID ke USD saat ini adalah $ 0.938858 per SOLID.

Solid saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 61,057, dengan suplai yang beredar 65.02K SOLID. Selama 24 jam terakhir, SOLID diperdagangkan antara $ 0.921121 (low) dan $ 1.015 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.096, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.342748.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLID bergerak -0.06% dalam satu jam terakhir dan -1.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Solid (SOLID)

Kapitalisasi Pasar $ 61.06K$ 61.06K $ 61.06K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 61.06K$ 61.06K $ 61.06K Suplai Peredaran 65.02K 65.02K 65.02K Total Suplai 65,023.038682 65,023.038682 65,023.038682

Kapitalisasi Pasar Solid saat ini adalah $ 61.06K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLID adalah 65.02K, dan total suplainya sebesar 65023.038682. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 61.06K.