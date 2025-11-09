Tokenomi SuperDapp (SUPR)

Telusuri wawasan utama tentang SuperDapp (SUPR), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:35:42 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga SuperDapp (SUPR)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk SuperDapp (SUPR), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 229.09K
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 521.97M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 438.88K
All-Time High:
$ 0.057493
All-Time Low:
$ 0.00027004
Harga Saat Ini:
$ 0.00043888
Informasi SuperDapp (SUPR)

SuperDapp is a cutting-edge, AI-driven platform that combines chat, Web3, and social functionalities to create an enhanced and seamless human experience. Our mission is to become the ultimate super app by integrating AI-powered personal assistance, a dynamic developer ecosystem, and a robust token economy.

Situs Web Resmi:
https://superdapp.ai/
Whitepaper:
https://superdapp.ai/assets/files/aida-whitepaper.pdf

Tokenomi SuperDapp (SUPR): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi SuperDapp (SUPR) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SUPR yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SUPR yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SUPR, jelajahi harga live token SUPR!

