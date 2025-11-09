Tokenomi SuperGrok (SUPERGROK)

Telusuri wawasan utama tentang SuperGrok (SUPERGROK), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 16:16:22 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga SuperGrok (SUPERGROK)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk SuperGrok (SUPERGROK), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 76.52K
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 76.52K
All-Time High:
$ 0.00501917
All-Time Low:
$ 0.00005225
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi SuperGrok (SUPERGROK)

SUPERGROK is a meme-based cryptocurrency token inspired by the @SUPERGROK AI bot on the social media platform X, capitalizing on the growing fascination with artificial intelligence and Elon Musk’s influence. Built on the Ethereum blockchain, SUPERGROK has recently gained traction due to its association with xAI’s Grok chatbot and the buzz surrounding new features like animated AI “Companions.” These include Ani, an anime-style avatar with an optional NSFW mode, and Rudy, a cartoony red panda, which have sparked excitement among crypto enthusiasts and meme token traders. The token’s connection to Musk, a prominent figure in tech and crypto, has further fueled its hype, with his frequent posts on X amplifying interest.

Situs Web Resmi:
https://supergrok-cto.site/

Tokenomi SuperGrok (SUPERGROK): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi SuperGrok (SUPERGROK) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SUPERGROK yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SUPERGROK yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SUPERGROK, jelajahi harga live token SUPERGROK!

Prediksi Harga SUPERGROK

Ingin mengetahui arah SUPERGROK? Halaman prediksi harga SUPERGROK kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

