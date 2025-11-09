Tokenomi T3 AI (T3)

Telusuri wawasan utama tentang T3 AI (T3), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
2025-11-09
Tokenomi & Analisis Harga T3 AI (T3)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk T3 AI (T3), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 9.61K
Total Suplai:
$ 420.69B
Suplai yang Beredar:
$ 420.69B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 9.61K
All-Time High:
$ 0.00004502
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi T3 AI (T3)

T3 is a data privacy and security infrastructure company, founded on the belief that every human has the right to own and control their identity and data. We want to empower a more equitable digital future, where users and enterprises have equal rights and protections across all platforms. Our technology solutions make private data freely composable, securing the world’s most important asset while realizing its full value.The T3 Platform is an enterprise-grade solution that securely stores private user data while allowing access through privacy-enhancing technologies.

Situs Web Resmi:
https://www.t3ai.network

Tokenomi T3 AI (T3): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi T3 AI (T3) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token T3 yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token T3 yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi T3, jelajahi harga live token T3!

Prediksi Harga T3

Ingin mengetahui arah T3? Halaman prediksi harga T3 kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

