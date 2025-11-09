Tokenomi The Game Company (GMRT)
Informasi The Game Company (GMRT)
The Game Company (TGC) is an AI-powered cloud gaming ecosystem that enables users to play high-quality, low-latency games on any device without the need for expensive hardware. By leveraging blockchain technology, TGC integrates a Web3 economy, allowing players to earn, trade, and utilize digital assets seamlessly. The platform supports over 1,300 AAA games from major publishers and operates on a decentralized cloud infrastructure optimized for low-latency gaming experiences.
$GMRT is the native utility token of The Game Company ecosystem. It serves as the primary medium for transactions within the platform, facilitating tournament entry fees, in-game purchases, rewards, and staking opportunities. The token also underpins fantasy leagues, esports competitions, and the broader gaming marketplace within the TGC ecosystem. By integrating AI-driven matchmaking, predictive rendering, and real-time analytics, TGC enhances gameplay performance and user engagement while offering a sustainable gaming economy powered by $GMRT.
Tokenomi The Game Company (GMRT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi The Game Company (GMRT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token GMRT yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token GMRT yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi GMRT, jelajahi harga live token GMRT!
