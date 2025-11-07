BursaDEX+
Harga live The Game Company hari ini adalah 0.00072864 USD. Lacak informasi harga aktual GMRT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GMRT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga The Game Company (GMRT)

Harga Live 1 GMRT ke USD:

$0.00073473
$0.00073473$0.00073473
-18.90%1D
Grafik Harga Live The Game Company (GMRT)
Informasi Harga The Game Company (GMRT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0006707
$ 0.0006707$ 0.0006707
Low 24 Jam
$ 0.00098393
$ 0.00098393$ 0.00098393
High 24 Jam

$ 0.0006707
$ 0.0006707$ 0.0006707

$ 0.00098393
$ 0.00098393$ 0.00098393

$ 0.104335
$ 0.104335$ 0.104335

$ 0.0006707
$ 0.0006707$ 0.0006707

+1.21%

-19.63%

-34.86%

-34.86%

Harga aktual The Game Company (GMRT) adalah $0.00072864. Selama 24 jam terakhir, GMRT diperdagangkan antara low $ 0.0006707 dan high $ 0.00098393, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGMRT adalah $ 0.104335, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0006707.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GMRT telah berubah sebesar +1.21% selama 1 jam terakhir, -19.63% selama 24 jam, dan -34.86% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar The Game Company (GMRT)

$ 230.87K
$ 230.87K$ 230.87K

--
----

$ 728.04K
$ 728.04K$ 728.04K

317.11M
317.11M 317.11M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar The Game Company saat ini adalah $ 230.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GMRT adalah 317.11M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 728.04K.

Riwayat Harga The Game Company (GMRT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga The Game Company ke USD adalah $ -0.000177994820096751.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga The Game Company ke USD adalah $ -0.0004587252.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga The Game Company ke USD adalah $ -0.0007008719.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga The Game Company ke USD adalah $ -0.0030929665013269946.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000177994820096751-19.63%
30 Days$ -0.0004587252-62.95%
60 Hari$ -0.0007008719-96.18%
90 Hari$ -0.0030929665013269946-80.93%

Apa yang dimaksud dengan The Game Company (GMRT)

The Game Company (TGC) is an AI-powered cloud gaming ecosystem that enables users to play high-quality, low-latency games on any device without the need for expensive hardware. By leveraging blockchain technology, TGC integrates a Web3 economy, allowing players to earn, trade, and utilize digital assets seamlessly. The platform supports over 1,300 AAA games from major publishers and operates on a decentralized cloud infrastructure optimized for low-latency gaming experiences.

$GMRT is the native utility token of The Game Company ecosystem. It serves as the primary medium for transactions within the platform, facilitating tournament entry fees, in-game purchases, rewards, and staking opportunities. The token also underpins fantasy leagues, esports competitions, and the broader gaming marketplace within the TGC ecosystem. By integrating AI-driven matchmaking, predictive rendering, and real-time analytics, TGC enhances gameplay performance and user engagement while offering a sustainable gaming economy powered by $GMRT.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya The Game Company (GMRT)

Prediksi Harga The Game Company (USD)

Berapa nilai The Game Company (GMRT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda The Game Company (GMRT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk The Game Company.

Cek prediksi harga The Game Company sekarang!

GMRT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi The Game Company (GMRT)

Memahami tokenomi The Game Company (GMRT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GMRT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang The Game Company (GMRT)

Berapa nilai The Game Company (GMRT) hari ini?
Harga live GMRT dalam USD adalah 0.00072864 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GMRT ke USD saat ini?
Harga GMRT ke USD saat ini adalah $ 0.00072864. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar The Game Company?
Kapitalisasi pasar GMRT adalah $ 230.87K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GMRT?
Suplai beredar GMRT adalah 317.11M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GMRT?
GMRT mencapai harga ATH sebesar 0.104335 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GMRT?
GMRT mencapai harga ATL 0.0006707 USD.
Berapa volume perdagangan GMRT?
Volume perdagangan 24 jam live GMRT adalah -- USD.
Akankah harga GMRT naik lebih tinggi tahun ini?
GMRT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GMRT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting The Game Company (GMRT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

