Informasi Harga The Game Company (GMRT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.0006707 $ 0.0006707 $ 0.0006707 Low 24 Jam $ 0.00098393 $ 0.00098393 $ 0.00098393 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.0006707$ 0.0006707 $ 0.0006707 High 24 Jam $ 0.00098393$ 0.00098393 $ 0.00098393 All Time High $ 0.104335$ 0.104335 $ 0.104335 Harga Terendah $ 0.0006707$ 0.0006707 $ 0.0006707 Perubahan Harga (1 Jam) +1.21% Perubahan Harga (1 Hari) -19.63% Perubahan Harga (7H) -34.86% Perubahan Harga (7H) -34.86%

Harga aktual The Game Company (GMRT) adalah $0.00072864. Selama 24 jam terakhir, GMRT diperdagangkan antara low $ 0.0006707 dan high $ 0.00098393, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGMRT adalah $ 0.104335, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0006707.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GMRT telah berubah sebesar +1.21% selama 1 jam terakhir, -19.63% selama 24 jam, dan -34.86% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar The Game Company (GMRT)

Kapitalisasi Pasar $ 230.87K$ 230.87K $ 230.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 728.04K$ 728.04K $ 728.04K Suplai Peredaran 317.11M 317.11M 317.11M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar The Game Company saat ini adalah $ 230.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GMRT adalah 317.11M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 728.04K.