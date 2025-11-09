Tokenomi Titan Token (TNT)

Telusuri wawasan utama tentang Titan Token (TNT), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:37:01 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Titan Token (TNT)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Titan Token (TNT), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 149.23K
Total Suplai:
$ 100.00M
Suplai yang Beredar:
$ 100.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 149.23K
All-Time High:
$ 0.127335
All-Time Low:
$ 0.00139214
Harga Saat Ini:
$ 0.00149227
Informasi Titan Token (TNT)

Titan Token (TNT) is a next-generation universal gaming token designed to power the Web3 GameFi revolution. Built on a secure and scalable blockchain infrastructure, TNT brings real utility across a diverse ecosystem of action-packed games, NFTs, and decentralized applications. With its core focus on rewarding both players and investors, Titan Token ensures seamless in-game transactions, cross-platform compatibility, and integration into future IGOs (Initial Game Offerings). Backed by a strong community and strategic roadmap, TNT aims to redefine how digital assets are earned, used, and experienced in the gaming world. Whether you’re a gamer looking for immersive play-to-earn opportunities or an investor seeking high-growth potential, Titan Token offers a transparent, exciting, and rewarding journey. Join the Titan revolution and be part of the future of decentralized entertainment.

Situs Web Resmi:
https://titanstoken.io
Whitepaper:
https://titanstoken.io/whitepaper.pdf

Tokenomi Titan Token (TNT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Titan Token (TNT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token TNT yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token TNT yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi TNT, jelajahi harga live token TNT!

Prediksi Harga TNT

Ingin mengetahui arah TNT? Halaman prediksi harga TNT kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

mc_how_why_title
Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

