Informasi Tokeo (TOKE)
Tokeo is a multi-chain Power dApp, available on iOS and Android, with a wallet at its core.
It provides multiple features to users such as token swaps, Collectible trading, on/off-ramping, risk ratings, charting and descriptions, multiple other tooling
Enhanced User Experience Tokeo revolutionizes the user experience, offering extensive personalization options and supported by an intelligent push notification engine.
It introduces an exhilarating mobile-first approach that caters to Cardano users across the globe, ensuring seamless accessibility and engagement.
Unique Features Tokeo is set to unveil groundbreaking features that redefine the trading experience on mobile devices. Moreover, we've streamlined the onboarding process for new users, making it simpler and more intuitive without compromising security.
Our commitment extends to nurturing the Cardano ecosystem while seamlessly introducing the next generation of users. By facilitating direct on-chain interactions, Tokeo enables in-app token swaps and market-based collectible transactions, all within a native framework.
Tokenomi Tokeo (TOKE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Tokeo (TOKE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token TOKE yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token TOKE yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi TOKE, jelajahi harga live token TOKE!
Ingin mengetahui arah TOKE? Halaman prediksi harga TOKE kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
