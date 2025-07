Telusuri wawasan utama tentang uP Token (UP), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.

Tokenomi uP Token (UP)

Informasi uP Token (UP)

uP Token is a PRC-20 send-receive token with a limited supply of 21 million tokens.

Situs Web Resmi: https://uptoken.onuniverse.com/