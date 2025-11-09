Tokenomi VALOR (VALOR)
Tokenomi & Analisis Harga VALOR (VALOR)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk VALOR (VALOR), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi VALOR (VALOR)
A Solana-based token symbolizing strength, freedom, and conviction in the next era of decentralized finance.
VALOR (VALOR) is a Solana-based crypto asset inspired by the ideals of strength and freedom. Built for a community of visionaries and builders, VALOR aims to represent conviction and resilience within the decentralized ecosystem. Launching through America Launchpad, the project focuses on transparent distribution, fast transactions, and strong community engagement. It embodies a return to foundational values — integrity, innovation, and collective empowerment — driving forward a new wave of crypto participation.
Tokenomi VALOR (VALOR): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi VALOR (VALOR) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token VALOR yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token VALOR yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi VALOR, jelajahi harga live token VALOR!
