VitaSTEM — The first AI-enabled longevity project and inaugural IP-Token launched by Aubrai, VitaDAO’s decentralized scientific agent. After six months of deep research on public and proprietary single-cell RNA-seq and multi-omics datasets, our scientific research team analyzed more than 850,000 human hematopoietic stem cell transcriptomes from donors aged 23–91 (both male and female). This effort uncovered 100+ high-potential rejuvenation target genes and revealed critical drivers of decline such as RhoA hyperactivation, CD38 upregulation, and CCR9 downregulation. Rather than treating HSC aging as a single defect, Aubrai recognized it as convergent damage across interconnected systems, generating a comprehensive multi-modal, five-phase rejuvenation protocol targeting transcriptional stress, metabolic dysfunction, and epigenetic drift in parallel. The agent shortlisted target genes using insights from thousands of peer-reviewed publications and private data and also optimized experimental protocols to guide in vitro and upcoming pre-clinical testing. For the first time, human researchers and AI Agents collaborate as co-scientists in the creation of pioneering scientific IP.
Tokenomi VitaStem (VITASTEM): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi VitaStem (VITASTEM) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token VITASTEM yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token VITASTEM yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi VITASTEM, jelajahi harga live token VITASTEM!
Prediksi Harga VITASTEM
Ingin mengetahui arah VITASTEM? Halaman prediksi harga VITASTEM kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
