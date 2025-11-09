Tokenomi Vu (VU)

Telusuri wawasan utama tentang Vu (VU), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:56:12 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Vu (VU)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Vu (VU), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 485.20K
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 450.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 1.08M
All-Time High:
$ 0.00217398
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00107822
Informasi Vu (VU)

Vu is a decentralized infrastructure for censorship-resistant journalism and truth discovery. It allows anonymous users to submit news and media, which is validated by a community-governed DAO using on-chain voting and zk-proofs. Once approved, stories are distributed across decentralized and centralized channels like X, Telegram, and IPFS. Vu aims to restore access to unfiltered, verifiable information without relying on centralized gatekeepers.

Situs Web Resmi:
https://readvu.com/
Whitepaper:
https://www.readvu.com/Whitepaper.pdf

Tokenomi Vu (VU): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Vu (VU) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token VU yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token VU yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi VU, jelajahi harga live token VU!

Prediksi Harga VU

Ingin mengetahui arah VU? Halaman prediksi harga VU kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

