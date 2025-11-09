Tokenomi Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Tokenomi Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Telusuri wawasan utama tentang Wakehacker by Virtuals (WAKEAI), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:56:27 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Wakehacker by Virtuals (WAKEAI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 222.75K
$ 222.75K$ 222.75K
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar: $ 650.00M
$ 650.00M
$ 650.00M$ 650.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh): $ 342.69K
$ 342.69K
$ 342.69K$ 342.69K
All-Time High:
$ 0.00132264
$ 0.00132264$ 0.00132264
All-Time Low: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00034061
$ 0.00034061$ 0.00034061

Informasi Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time.

Core Functionality:

Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels.

Service Model:

Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.

Situs Web Resmi:
https://wakehacker.ai/
Whitepaper:
https://wakehacker.gitbook.io/wakehacker

Tokenomi Wakehacker by Virtuals (WAKEAI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token WAKEAI yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token WAKEAI yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi WAKEAI, jelajahi harga live token WAKEAI!

Prediksi Harga WAKEAI

Ingin mengetahui arah WAKEAI? Halaman prediksi harga WAKEAI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

