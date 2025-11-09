Tokenomi WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3)

Telusuri wawasan utama tentang WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:56:34 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 551.84K
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 551.84K
All-Time High:
$ 0
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00055184
Informasi WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3)

WAV.3 is the first Agentic Music Discovery network where staking your Spotify lets you earn rewards as you listen. Every authentic play fuels the WAV.3 TasteGraph... mapping listener preferences to deliver deeper, personalized discovery while empowering artists through transparent growth tools, reward mechanics, and a community-driven agentic music economy.

This next phase transforms WAV.3 into a decentralized, two-sided network: one where human taste drives what surfaces, and agentic infrastructure ensures that both listeners and artists are empowered without traditional gatekeepers.

Situs Web Resmi:
https://solo.to/wav.3
Whitepaper:
https://docs.wav-3.com/

Tokenomi WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token WAV3 yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token WAV3 yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi WAV3, jelajahi harga live token WAV3!

