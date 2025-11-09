Tokenomi Wiener Doge on Solana (WIENER)

Tokenomi Wiener Doge on Solana (WIENER)

Telusuri wawasan utama tentang Wiener Doge on Solana (WIENER), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:05:23 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Wiener Doge on Solana (WIENER)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Wiener Doge on Solana (WIENER), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M
Total Suplai:
$ 999.31K
$ 999.31K$ 999.31K
Suplai yang Beredar:
$ 999.31K
$ 999.31K$ 999.31K
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M
All-Time High:
$ 5.11
$ 5.11$ 5.11
All-Time Low:
$ 2.12
$ 2.12$ 2.12
Harga Saat Ini:
--
----

Informasi Wiener Doge on Solana (WIENER)

Wiener Doge ($WIENER) is a scarce digital asset and store of value on the Solana blockchain. The project combines humor with transparency and long-term community engagement. With a fixed total supply of 1,000,000 tokens, $WIENER employs principles of scarcity to encourage sustainable growth. Created by Liam Murphy, a crypto fraud-fighting lawyer, the project promotes accountability and trust within the meme economy. The majority of tokens are held by the founder and will not be sold during the lifetime of his dachshund, Stellaluna, the project’s mascot. Holders can stake their tokens for 12% annual rewards and participate in the Wiener Doge Pack, an active Telegram community of over 10,000 members.

Situs Web Resmi:
https://www.wienerdogesol.com/

Tokenomi Wiener Doge on Solana (WIENER): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Wiener Doge on Solana (WIENER) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token WIENER yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token WIENER yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi WIENER, jelajahi harga live token WIENER!

Prediksi Harga WIENER

Ingin mengetahui arah WIENER? Halaman prediksi harga WIENER kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi