Tokenomi Wrapped BESC (WBESC)
Tokenomi & Analisis Harga Wrapped BESC (WBESC)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Wrapped BESC (WBESC), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Wrapped BESC (WBESC)
At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs.
We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections.
Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction.
BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance.
Tokenomi Wrapped BESC (WBESC): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Wrapped BESC (WBESC) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token WBESC yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token WBESC yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi WBESC, jelajahi harga live token WBESC!
Prediksi Harga WBESC
Ingin mengetahui arah WBESC? Halaman prediksi harga WBESC kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
