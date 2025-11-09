Tokenomi XGame (XGAME)

Tokenomi XGame (XGAME)

Telusuri wawasan utama tentang XGame (XGAME), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:08:28 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga XGame (XGAME)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk XGame (XGAME), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 375.34M
$ 375.34M$ 375.34M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 5.24M
$ 5.24M$ 5.24M
All-Time High:
$ 0.053131
$ 0.053131$ 0.053131
All-Time Low:
$ 0.00520689
$ 0.00520689$ 0.00520689
Harga Saat Ini:
$ 0.0052409
$ 0.0052409$ 0.0052409

Informasi XGame (XGAME)

On chain Casino. Transparent. Unstoppable.

GLI-19 certification brings real casino standards to blockchain.

Every outcome is recorded on chain, audited, and provably fair.

The thrill of gaming meets the security of verifiable smart contracts.

The first title is Crash by XGame, provably fair and GLI-19 certified.

The official token of the XGAME casino layer!

XGAME is a multi-chain casino ecosystem with GLI-19 certification and on-chain transparency.

Powered by the first ever fully on chain Affiliate System.

Rewards are tracked and paid immediately, powered by smart contracts.

Available on Pulsechain, Base and Binance Smart Chain.

Situs Web Resmi:
https://xgame.io/

Tokenomi XGame (XGAME): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi XGame (XGAME) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token XGAME yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token XGAME yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi XGAME, jelajahi harga live token XGAME!

Prediksi Harga XGAME

Ingin mengetahui arah XGAME? Halaman prediksi harga XGAME kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi