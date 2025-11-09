Tokenomi XGame (XGAME)
Informasi XGame (XGAME)
On chain Casino. Transparent. Unstoppable.
GLI-19 certification brings real casino standards to blockchain.
Every outcome is recorded on chain, audited, and provably fair.
The thrill of gaming meets the security of verifiable smart contracts.
The first title is Crash by XGame, provably fair and GLI-19 certified.
The official token of the XGAME casino layer!
XGAME is a multi-chain casino ecosystem with GLI-19 certification and on-chain transparency.
Powered by the first ever fully on chain Affiliate System.
Rewards are tracked and paid immediately, powered by smart contracts.
Available on Pulsechain, Base and Binance Smart Chain.
Tokenomi XGame (XGAME): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi XGame (XGAME) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token XGAME yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token XGAME yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
