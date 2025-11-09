Tokenomi Yellow BNB 4 (YBNB)

Telusuri wawasan utama tentang Yellow BNB 4 (YBNB), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:43:31 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Yellow BNB 4 (YBNB)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Yellow BNB 4 (YBNB), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 103.28K
Total Suplai:
$ 940.24M
Suplai yang Beredar:
$ 940.24M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 103.28K
All-Time High:
$ 0.00051843
All-Time Low:
$ 0.00008926
Harga Saat Ini:
$ 0.00011051
Informasi Yellow BNB 4 (YBNB)

Yellow BNB ($YBNB) is a fully community-driven meme project built on the BNB Smart Chain, created to unite fun, transparency, and sustainable growth. With ownership renounced and liquidity locked, the project ensures long-term trust and safety for every holder. Operating on a simple 3% buy/sell tax, $YBNB empowers the community to lead the project’s direction through collective effort and creativity. Known as “The Fun Side of BNB,” Yellow BNB represents a movement of positivity and community strength in the crypto space — a place where every voice matters, and growth is achieved through teamwork, humor, and honesty.

Situs Web Resmi:
https://www.yellowbnb4.com
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1l2DUqt6uISAHTokIdYVjCr-PHSeH0XQr/view?usp=sharing

Tokenomi Yellow BNB 4 (YBNB): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Yellow BNB 4 (YBNB) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token YBNB yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token YBNB yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi YBNB, jelajahi harga live token YBNB!

Penafian

