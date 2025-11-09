Tokenomi Yucky (YUCKY)

Tokenomi Yucky (YUCKY)

Telusuri wawasan utama tentang Yucky (YUCKY), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:09:14 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Yucky (YUCKY)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Yucky (YUCKY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 25.55K
$ 25.55K$ 25.55K
Total Suplai:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
Suplai yang Beredar:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 25.55K
$ 25.55K$ 25.55K
All-Time High:
$ 0
$ 0$ 0
All-Time Low:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
$ 0$ 0

Informasi Yucky (YUCKY)

The project is memecoin made on solana about a character called Yucky who is a old school meme from 4chan.

Yucky is the Evil twin of Bucky which is also a 4chan meme and it's at over 30M ATH atm.

We recent project and we are aiming to be a multi millions memecoin in the solana world.

The project is pretty solid atm and the community is working hard to make it even bigger.

Memecoin world is really big and it keeps growing harder and harder on the solana ecosystem, and I think Yucky has the potencial to be one of the biggest.

Situs Web Resmi:
https://x.com/i/communities/1950801556774785420

Tokenomi Yucky (YUCKY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Yucky (YUCKY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token YUCKY yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token YUCKY yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi YUCKY, jelajahi harga live token YUCKY!

Prediksi Harga YUCKY

Ingin mengetahui arah YUCKY? Halaman prediksi harga YUCKY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi