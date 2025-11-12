Bugünkü HAJIMI Fiyatı

Bugünkü HAJIMI (哈基米) fiyatı $ 0,01721 olup, son 24 saatte % 2,71 değişim gösterdi. Mevcut 哈基米 / USD dönüşüm oranı 哈基米 başına $ 0,01721 şeklindedir.

HAJIMI, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 哈基米 şeklindedir. Son 24 saat içinde 哈基米, $ 0,01637 (en düşük) ile $ 0,01877 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 哈基米, son bir saatte +%0,23 ve son 7 günde +%7,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,38K seviyesine ulaştı.

HAJIMI (哈基米) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,38K$ 54,38K $ 54,38K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki HAJIMI piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,38K. Dolaşımdaki 哈基米 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.