Bugünkü KEFUXIAOHE Fiyatı

Bugünkü KEFUXIAOHE (客服小何) fiyatı $ 0,006381 olup, son 24 saatte % 6,01 değişim gösterdi. Mevcut 客服小何 / USD dönüşüm oranı 客服小何 başına $ 0,006381 şeklindedir.

KEFUXIAOHE, şu anda piyasa değeri açısından $ 6,38M ile 1302. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B 客服小何 şeklindedir. Son 24 saat içinde 客服小何, $ 0,006018 (en düşük) ile $ 0,00785 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,08556276703003587 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000043032462571064 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 客服小何, son bir saatte -%0,13 ve son 7 günde +%15,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 77,32K seviyesine ulaştı.

KEFUXIAOHE (客服小何) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1302 Piyasa Değeri $ 6,38M$ 6,38M $ 6,38M Hacim (24 Sa) $ 77,32K$ 77,32K $ 77,32K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,38M$ 6,38M $ 6,38M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %100,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

