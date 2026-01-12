BorsaDEX+
Bugünkü canlı 三维威廉泰尔企鹅 fiyatı 0,003231 USD. 恶俗企鹅 piyasa değeri ise 3.231.000 USD.

三维威廉泰尔企鹅 Fiyatı(恶俗企鹅)

1 恶俗企鹅 / USD Canlı Fiyatı:

$0,003231
-%10,071D
三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-12 23:01:55 (UTC+8)

Bugünkü 三维威廉泰尔企鹅 Fiyatı

Bugünkü 三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅) fiyatı $ 0,003231 olup, son 24 saatte % 10,07 değişim gösterdi. Mevcut 恶俗企鹅 / USD dönüşüm oranı 恶俗企鹅 başına $ 0,003231 şeklindedir.

三维威廉泰尔企鹅, şu anda piyasa değeri açısından $ 3,23M ile 1499. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B 恶俗企鹅 şeklindedir. Son 24 saat içinde 恶俗企鹅, $ 0,003065 (en düşük) ile $ 0,004542 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,014688587295182394 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000101393216719982 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 恶俗企鹅, son bir saatte -%0,22 ve son 7 günde -%40,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,65K seviyesine ulaştı.

三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅) Piyasa Bilgileri

No.1499

$ 3,23M
$ 56,65K
$ 3,23M
1,00B
1.000.000.000
1.000.000.000
%100,00

BSC

Şu anki 三维威廉泰尔企鹅 piyasa değeri $ 3,23M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,65K. Dolaşımdaki 恶俗企鹅 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,23M.

三维威廉泰尔企鹅 Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,003065
24 sa Düşük
$ 0,004542
24 sa Yüksek

$ 0,003065
$ 0,004542
$ 0,014688587295182394
$ 0,000101393216719982
-%0,22

-%10,07

-%40,19

-%40,19

三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için 三维威廉泰尔企鹅 fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00036179-%10,07
30 Gün$ -0,005204-%61,70
60 Gün$ +0,001231+%61,55
90 Gün$ +0,001231+%61,55
Bugünkü 三维威廉泰尔企鹅 Fiyatı Değişimi

Bugün, 恶俗企鹅, $ -0,00036179 (-%10,07) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

三维威廉泰尔企鹅 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,005204 (-%61,70) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

三维威廉泰尔企鹅 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, 恶俗企鹅 değişimi $ +0,001231 (+%61,55) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

三维威廉泰尔企鹅 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,001231 (+%61,55) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

三维威廉泰尔企鹅 Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

三维威廉泰尔企鹅 için Fiyat Tahmini

2030 için 三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, 恶俗企鹅 için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için 三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında 三维威廉泰尔企鹅 fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

三维威廉泰尔企鹅 varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz?

Nasıl 三维威廉泰尔企鹅 Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

三维威廉泰尔企鹅 ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de 恶俗企鹅 satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, 三维威廉泰尔企鹅 satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, 三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra 三维威廉泰尔企鹅 anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅) Satın Alma Kılavuzu

三维威廉泰尔企鹅 ile Neler Yapabilirsiniz

三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅) Nedir?

The token’s narrative centers on the “3D William Tell Penguin” meme, derived from 3D artist 3Dalia’s penguin academic assets, spreading through short-form videos and BSC meme culture.

三维威廉泰尔企鹅 Kaynağı

三维威廉泰尔企鹅 hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: 三维威廉泰尔企鹅 Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-12 23:01:55 (UTC+8)

三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-11 10:54:00Sektör Haberleri
BSC中文meme及Solana生態系meme佔據本週熱點，多個代幣飆升數十倍
01-09 20:49:39Sektör Haberleri
一些 Solana 生态系统代币大幅反弹，AVICI 单日飙升超 47%
01-09 07:21:01Sektör Haberleri
US Solana 现货 ETF 昨日录得 1,360 万美元净流入
01-08 16:18:55Sektör Haberleri
稳定币 DeFi TVL 跌至 29,231 美元，大多数新公链 TVL 从本轮牛市高峰大幅蒸发
01-08 08:48:15Sektör Haberleri
2025年穩定幣交易量創歷史新高，全年達33兆美元，USDC領先
01-07 09:17:19Sektör Haberleri
昨日,美国比特币现货ETF录得2.432亿美元净流出,而以太坊ETF录得1.147亿美元净流入

三维威廉泰尔企鹅 Öne Çıkan Haberler

Revolutionary Binance Alpha Adds BNBHOLDER and 恶俗企鹅 for Early Crypto Investors

Revolutionary Binance Alpha Adds BNBHOLDER and 恶俗企鹅 for Early Crypto Investors

November 25, 2025
VelaFi Secures Pivotal $20M Series B Funding to Propel Stablecoin Infrastructure Expansion

VelaFi Secures Pivotal $20M Series B Funding to Propel Stablecoin Infrastructure Expansion

January 12, 2026
Why Choose a BingX Clone Script Over Building Crypto Exchange from Scratch?

Why Choose a BingX Clone Script Over Building Crypto Exchange from Scratch?

January 12, 2026
三维威廉泰尔企鹅 Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

