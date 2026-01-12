Bugünkü 三维威廉泰尔企鹅 Fiyatı

Bugünkü 三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅) fiyatı $ 0,003231 olup, son 24 saatte % 10,07 değişim gösterdi. Mevcut 恶俗企鹅 / USD dönüşüm oranı 恶俗企鹅 başına $ 0,003231 şeklindedir.

三维威廉泰尔企鹅, şu anda piyasa değeri açısından $ 3,23M ile 1499. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B 恶俗企鹅 şeklindedir. Son 24 saat içinde 恶俗企鹅, $ 0,003065 (en düşük) ile $ 0,004542 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,014688587295182394 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000101393216719982 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 恶俗企鹅, son bir saatte -%0,22 ve son 7 günde -%40,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,65K seviyesine ulaştı.

三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1499 Piyasa Değeri $ 3,23M$ 3,23M $ 3,23M Hacim (24 Sa) $ 56,65K$ 56,65K $ 56,65K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,23M$ 3,23M $ 3,23M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %100,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki 三维威廉泰尔企鹅 piyasa değeri $ 3,23M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,65K. Dolaşımdaki 恶俗企鹅 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,23M.