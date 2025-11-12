Bugünkü SUOLALA Fiyatı

Bugünkü SUOLALA (索拉拉) fiyatı $ 0,005331 olup, son 24 saatte % 6,85 değişim gösterdi. Mevcut 索拉拉 / USD dönüşüm oranı 索拉拉 başına $ 0,005331 şeklindedir.

SUOLALA, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 索拉拉 şeklindedir. Son 24 saat içinde 索拉拉, $ 0,004732 (en düşük) ile $ 0,010699 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 索拉拉, son bir saatte +%0,15 ve son 7 günde +%7,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 60,63K seviyesine ulaştı.

SUOLALA (索拉拉) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 60,63K$ 60,63K $ 60,63K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki SUOLALA piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 60,63K. Dolaşımdaki 索拉拉 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.