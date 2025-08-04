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0xsim by Virtuals Fiyatı (SAGE)

Listelenmedi

0xsim by Virtuals (SAGE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00212786
$0,00212786$0,00212786
+%0,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü 0xsim by Virtuals (SAGE) Fiyatı

0xsim by Virtuals (SAGE), şu anda 0,00212786 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,13M USD piyasa değerine sahiptir. SAGE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

0xsim by Virtuals Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,89
0xsim by Virtuals 24 saatlik fiyat değişimi
1,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında 0xsim by Virtuals (SAGE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, 0xsim by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, 0xsim by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0,0039640976.
Son 60 gün içerisinde, 0xsim by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0,0022078788.
Son 90 gün içerisinde, 0xsim by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0,0008642327136219403.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,89
30 Gün$ +0,0039640976+%186,30
60 Gün$ +0,0022078788+%103,76
90 Gün$ +0,0008642327136219403+%68,39

0xsim by Virtuals (SAGE) Fiyat Analizi

En güncel 0xsim by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00210595
$ 0,00210595$ 0,00210595

$ 0,00220474
$ 0,00220474$ 0,00220474

$ 0,00919017
$ 0,00919017$ 0,00919017

-%0,92

+%0,89

+%29,23

0xsim by Virtuals (SAGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,13M
$ 2,13M$ 2,13M

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1,00B
1,00B 1,00B

0xsim by Virtuals (SAGE) Nedir?

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0xsim by Virtuals (SAGE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

0xsim by Virtuals (SAGE) Token Ekonomisi

0xsim by Virtuals (SAGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SAGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SAGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SAGE / VND
55,9946359
1 SAGE / AUD
A$0,0032769044
1 SAGE / GBP
0,001595895
1 SAGE / EUR
0,0018299596
1 SAGE / USD
$0,00212786
1 SAGE / MYR
RM0,0090008478
1 SAGE / TRY
0,0865400662
1 SAGE / JPY
¥0,31279542
1 SAGE / ARS
ARS$2,902933005
1 SAGE / RUB
0,1699521782
1 SAGE / INR
0,186400536
1 SAGE / IDR
Rp34,8829452384
1 SAGE / KRW
2,9471712144
1 SAGE / PHP
0,1217561492
1 SAGE / EGP
￡E.0,1031586528
1 SAGE / BRL
R$0,011916016
1 SAGE / CAD
C$0,0029151682
1 SAGE / BDT
0,2568752592
1 SAGE / NGN
3,228921157
1 SAGE / UAH
0,087774225
1 SAGE / VES
Bs0,26172678
1 SAGE / CLP
$2,04487346
1 SAGE / PKR
Rs0,5958646358
1 SAGE / KZT
1,140320174
1 SAGE / THB
฿0,0690277784
1 SAGE / TWD
NT$0,0635378996
1 SAGE / AED
د.إ0,0078092462
1 SAGE / CHF
Fr0,001702288
1 SAGE / HKD
HK$0,0166824224
1 SAGE / MAD
.د.م0,0192145758
1 SAGE / MXN
$0,040110161
1 SAGE / PLN
0,0078518034
1 SAGE / RON
лв0,0093200268
1 SAGE / SEK
kr0,0205764062
1 SAGE / BGN
лв0,0035960834
1 SAGE / HUF
Ft0,7319625614
1 SAGE / CZK
0,0451744678
1 SAGE / KWD
د.ك0,0006489973
1 SAGE / ILS
0,007234724