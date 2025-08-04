0xsim by Virtuals Fiyatı (SAGE)
0xsim by Virtuals (SAGE), şu anda 0,00212786 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,13M USD piyasa değerine sahiptir. SAGE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, 0xsim by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, 0xsim by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0,0039640976.
Son 60 gün içerisinde, 0xsim by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0,0022078788.
Son 90 gün içerisinde, 0xsim by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0,0008642327136219403.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,89
|30 Gün
|$ +0,0039640976
|+%186,30
|60 Gün
|$ +0,0022078788
|+%103,76
|90 Gün
|$ +0,0008642327136219403
|+%68,39
En güncel 0xsim by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,92
+%0,89
+%29,23
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 SAGE / VND
₫55,9946359
|1 SAGE / AUD
A$0,0032769044
|1 SAGE / GBP
￡0,001595895
|1 SAGE / EUR
€0,0018299596
|1 SAGE / USD
$0,00212786
|1 SAGE / MYR
RM0,0090008478
|1 SAGE / TRY
₺0,0865400662
|1 SAGE / JPY
¥0,31279542
|1 SAGE / ARS
ARS$2,902933005
|1 SAGE / RUB
₽0,1699521782
|1 SAGE / INR
₹0,186400536
|1 SAGE / IDR
Rp34,8829452384
|1 SAGE / KRW
₩2,9471712144
|1 SAGE / PHP
₱0,1217561492
|1 SAGE / EGP
￡E.0,1031586528
|1 SAGE / BRL
R$0,011916016
|1 SAGE / CAD
C$0,0029151682
|1 SAGE / BDT
৳0,2568752592
|1 SAGE / NGN
₦3,228921157
|1 SAGE / UAH
₴0,087774225
|1 SAGE / VES
Bs0,26172678
|1 SAGE / CLP
$2,04487346
|1 SAGE / PKR
Rs0,5958646358
|1 SAGE / KZT
₸1,140320174
|1 SAGE / THB
฿0,0690277784
|1 SAGE / TWD
NT$0,0635378996
|1 SAGE / AED
د.إ0,0078092462
|1 SAGE / CHF
Fr0,001702288
|1 SAGE / HKD
HK$0,0166824224
|1 SAGE / MAD
.د.م0,0192145758
|1 SAGE / MXN
$0,040110161
|1 SAGE / PLN
zł0,0078518034
|1 SAGE / RON
лв0,0093200268
|1 SAGE / SEK
kr0,0205764062
|1 SAGE / BGN
лв0,0035960834
|1 SAGE / HUF
Ft0,7319625614
|1 SAGE / CZK
Kč0,0451744678
|1 SAGE / KWD
د.ك0,0006489973
|1 SAGE / ILS
₪0,007234724