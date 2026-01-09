Bugünkü 1 narrative can change your life Fiyatı

Bugünkü 1 narrative can change your life (NARRATIVE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 5,33 değişim gösterdi. Mevcut NARRATIVE / USD dönüşüm oranı NARRATIVE başına $ 0 şeklindedir.

1 narrative can change your life, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.721,11 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 973,28M NARRATIVE şeklindedir. Son 24 saat içinde NARRATIVE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NARRATIVE, son bir saatte +%0,37 ve son 7 günde -%2,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

1 narrative can change your life (NARRATIVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,72K$ 7,72K $ 7,72K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,72K$ 7,72K $ 7,72K Dolaşım Arzı 973,28M 973,28M 973,28M Toplam Arz 973.280.539,591053 973.280.539,591053 973.280.539,591053

