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Nexo Fiyatı(NEXO)

Nexo (NEXO) Canlı Fiyat Grafiği

$1,3194
$1,3194$1,3194
+%0,831D
USD

NEXO Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Nexo (NEXO), şu anda 1,3196 USD fiyatından işlem görmektedir ve 852,65M USD piyasa değerine sahiptir. NEXO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Nexo Ana Piyasa Performansı:

$ 461,57K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,83
Nexo 24 saatlik fiyat değişimi
646,15M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki NEXO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NEXO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

NEXO Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Nexo fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,010861+%0,83
30 Gün$ +0,1037+%8,52
60 Gün$ +0,072+%5,77
90 Gün$ +0,0697+%5,57
Bugünkü Nexo Fiyatı Değişimi

Bugün, NEXO, $ +0,010861 (+%0,83) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Nexo 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,1037 (+%8,52) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Nexo 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, NEXO değişimi $ +0,072 (+%5,77) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Nexo 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0697 (+%5,57) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

NEXO Fiyat Bilgisi

En güncel Nexo fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 1,2742
$ 1,2742$ 1,2742

$ 1,333
$ 1,333$ 1,333

$ 1,5845
$ 1,5845$ 1,5845

-%0,67

+%0,83

-%0,69

NEXO Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 852,65M
$ 852,65M$ 852,65M

$ 461,57K
$ 461,57K$ 461,57K

646,15M
646,15M 646,15M

Nexo (NEXO) Nedir?

Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments.

Nexo, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Nexo yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- NEXO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Nexo hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Nexo satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Nexo Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Nexo, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NEXO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Nexo fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Nexo Fiyat Geçmişi

NEXO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NEXO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Nexo fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Nexo (NEXO) Token Ekonomisi

Nexo (NEXO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NEXO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Nexo (NEXO) Satın Alma

Nasıl Nexo satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Nexo Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

NEXO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NEXO / VND
34.725,274
1 NEXO / AUD
A$2,032184
1 NEXO / GBP
0,9897
1 NEXO / EUR
1,134856
1 NEXO / USD
$1,3196
1 NEXO / MYR
RM5,581908
1 NEXO / TRY
53,681328
1 NEXO / JPY
¥193,9812
1 NEXO / ARS
ARS$1.785,643132
1 NEXO / RUB
105,026964
1 NEXO / INR
115,042728
1 NEXO / IDR
Rp21.632,783424
1 NEXO / KRW
1.825,165152
1 NEXO / PHP
75,916588
1 NEXO / EGP
￡E.63,288016
1 NEXO / BRL
R$7,297388
1 NEXO / CAD
C$1,807852
1 NEXO / BDT
159,302112
1 NEXO / NGN
1.996,35686
1 NEXO / UAH
54,459892
1 NEXO / VES
Bs162,3108
1 NEXO / CLP
$1.280,012
1 NEXO / PKR
Rs369,738724
1 NEXO / KZT
707,17364
1 NEXO / THB
฿42,834216
1 NEXO / TWD
NT$39,376864
1 NEXO / AED
د.إ4,842932
1 NEXO / CHF
Fr1,05568
1 NEXO / HKD
HK$10,345664
1 NEXO / MAD
.د.م11,929184
1 NEXO / MXN
$24,861264
1 NEXO / PLN
4,856128
1 NEXO / RON
лв5,779848
1 NEXO / SEK
kr12,747336
1 NEXO / BGN
лв2,216928
1 NEXO / HUF
Ft454,087556
1 NEXO / CZK
28,028304
1 NEXO / KWD
د.ك0,3998388
1 NEXO / ILS
4,499836

Nexo Kaynağı

Nexo hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Nexo Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

NEXO
NEXO
USD
USD

1 NEXO = 1,3196 USD

Al-Sat

NEXOUSDT
$1,3196
$1,3196$1,3196
+%3,52

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