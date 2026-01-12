Bugünkü 114514 Fiyatı

Bugünkü 114514 (114514) fiyatı $ 0,006051 olup, son 24 saatte % 11,46 değişim gösterdi. Mevcut 114514 / USD dönüşüm oranı 114514 başına $ 0,006051 şeklindedir.

114514, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 114514 şeklindedir. Son 24 saat içinde 114514, $ 0,004337 (en düşük) ile $ 0,0088 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 114514, son bir saatte -%14,05 ve son 7 günde -%29,66 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 3,01M seviyesine ulaştı.

114514 (114514) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 3,01M$ 3,01M $ 3,01M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki 114514 piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 3,01M. Dolaşımdaki 114514 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.