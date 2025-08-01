1INCH (1INCH) Nedir?

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

1INCH, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, 1INCH yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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1INCH Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, 1INCH, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte 1INCH fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen 1INCH fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

1INCH Fiyat Geçmişi

1INCH fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak 1INCH kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen 1INCH fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

1INCH (1INCH) Token Ekonomisi

1INCH (1INCH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. 1INCH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

1INCH (1INCH) Satın Alma

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1INCH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 1INCH / VND ₫ 6.705,062 1 1INCH / AUD A$ 0,392392 1 1INCH / GBP ￡ 0,1911 1 1INCH / EUR € 0,219128 1 1INCH / USD $ 0,2548 1 1INCH / MYR RM 1,080352 1 1INCH / TRY ₺ 10,365264 1 1INCH / JPY ¥ 37,4556 1 1INCH / ARS ARS$ 344,787716 1 1INCH / RUB ₽ 20,208188 1 1INCH / INR ₹ 22,228752 1 1INCH / IDR Rp 4.177,048512 1 1INCH / KRW ₩ 353,397408 1 1INCH / PHP ₱ 14,707056 1 1INCH / EGP ￡E. 12,347608 1 1INCH / BRL R$ 1,409044 1 1INCH / CAD C$ 0,349076 1 1INCH / BDT ৳ 30,672824 1 1INCH / NGN ₦ 384,312292 1 1INCH / UAH ₴ 10,48502 1 1INCH / VES Bs 31,3404 1 1INCH / CLP $ 246,1368 1 1INCH / PKR Rs 71,392412 1 1INCH / KZT ₸ 136,182956 1 1INCH / THB ฿ 8,260616 1 1INCH / TWD NT$ 7,600684 1 1INCH / AED د.إ 0,935116 1 1INCH / CHF Fr 0,20384 1 1INCH / HKD HK$ 1,997632 1 1INCH / MAD .د.م 2,300844 1 1INCH / MXN $ 4,808076 1 1INCH / PLN zł 0,940212 1 1INCH / RON лв 1,116024 1 1INCH / SEK kr 2,461368 1 1INCH / BGN лв 0,428064 1 1INCH / HUF Ft 87,74038 1 1INCH / CZK Kč 5,4145 1 1INCH / KWD د.ك 0,0774592 1 1INCH / ILS ₪ 0,868868

1INCH Kaynağı

1INCH hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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