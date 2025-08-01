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R0AR TOKEN Fiyatı(1R0R)

R0AR TOKEN (1R0R) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01961
$0,01961$0,01961
+%1,551D
USD

1R0R Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

R0AR TOKEN (1R0R), şu anda 0,01961 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. 1R0R / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

R0AR TOKEN Ana Piyasa Performansı:

$ 10,46K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,55
R0AR TOKEN 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki 1R0R / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, 1R0R fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

1R0R Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için R0AR TOKEN fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0002993+%1,55
30 Gün$ -0,00164-%7,72
60 Gün$ +0,00961+%96,10
90 Gün$ +0,00961+%96,10
Bugünkü R0AR TOKEN Fiyatı Değişimi

Bugün, 1R0R, $ +0,0002993 (+%1,55) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

R0AR TOKEN 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00164 (-%7,72) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

R0AR TOKEN 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, 1R0R değişimi $ +0,00961 (+%96,10) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

R0AR TOKEN 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,00961 (+%96,10) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

1R0R Fiyat Bilgisi

En güncel R0AR TOKEN fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,01891
$ 0,01891$ 0,01891

$ 0,01961
$ 0,01961$ 0,01961

$ 0,02307
$ 0,02307$ 0,02307

+%0,87

+%1,55

-%10,42

1R0R Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 10,46K
$ 10,46K$ 10,46K

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R0AR TOKEN (1R0R) Nedir?

R0AR, tüm R0ARverse'e güç veren fayda tokenidir. R0AR merkeziyetsiz finans ekosistemindeki fırsatların kilidini açmanın anahtarıdır. R0AR, DeFi ekosistemimiz içinde birden fazla işleve hizmet eden bir ERC-20 tokenidir. Bir yönetişim tokeni olarak, sahiplerine platformun geleceğini şekillendirmede söz hakkı verir ve özel özelliklere, R0AR Platformuna, Portala, stake ödüllerine ve getiri madenciliğine erişim sağlar. İster Platformda stake ediyor, madencilik yapıyor veya alım satım yapıyor olun, ister merkeziyetsiz otonom organizasyonda sesinizi duyuruyor veya NFT pazarında geziniyor olun, R0AR her şeyin merkezinde yer alır.

R0AR TOKEN, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, R0AR TOKEN yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- 1R0R staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda R0AR TOKEN hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, R0AR TOKEN satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

R0AR TOKEN Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, R0AR TOKEN, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte 1R0R fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen R0AR TOKEN fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

R0AR TOKEN Fiyat Geçmişi

1R0R fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak 1R0R kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen R0AR TOKEN fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

R0AR TOKEN (1R0R) Token Ekonomisi

R0AR TOKEN (1R0R) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. 1R0R tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

R0AR TOKEN (1R0R) Satın Alma

Nasıl R0AR TOKEN satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım R0AR TOKEN Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

1R0R Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 1R0R / VND
516,03715
1 1R0R / AUD
A$0,0301994
1 1R0R / GBP
0,0147075
1 1R0R / EUR
0,0168646
1 1R0R / USD
$0,01961
1 1R0R / MYR
RM0,0831464
1 1R0R / TRY
0,7977348
1 1R0R / JPY
¥2,88267
1 1R0R / ARS
ARS$26,5356637
1 1R0R / RUB
1,5552691
1 1R0R / INR
1,7107764
1 1R0R / IDR
Rp321,4753584
1 1R0R / KRW
27,1982856
1 1R0R / PHP
1,1318892
1 1R0R / EGP
￡E.0,9503006
1 1R0R / BRL
R$0,1084433
1 1R0R / CAD
C$0,0268657
1 1R0R / BDT
2,3606518
1 1R0R / NGN
29,5775669
1 1R0R / UAH
0,8069515
1 1R0R / VES
Bs2,41203
1 1R0R / CLP
$18,94326
1 1R0R / PKR
Rs5,4945259
1 1R0R / KZT
10,4809567
1 1R0R / THB
฿0,6357562
1 1R0R / TWD
NT$0,5849663
1 1R0R / AED
د.إ0,0719687
1 1R0R / CHF
Fr0,015688
1 1R0R / HKD
HK$0,1537424
1 1R0R / MAD
.د.م0,1770783
1 1R0R / MXN
$0,3700407
1 1R0R / PLN
0,0723609
1 1R0R / RON
лв0,0858918
1 1R0R / SEK
kr0,1894326
1 1R0R / BGN
лв0,0329448
1 1R0R / HUF
Ft6,7527035
1 1R0R / CZK
0,4167125
1 1R0R / KWD
د.ك0,00596144
1 1R0R / ILS
0,0668701

R0AR TOKEN Kaynağı

R0AR TOKEN hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi R0AR TOKEN Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

1R0R
1R0R
USD
USD

1 1R0R = 0,01961 USD

Al-Sat

1R0RUSDT
$0,01961
$0,01961$0,01961
+%3,70

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