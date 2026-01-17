Bugünkü 2131KOBUSHIDE Fiyatı

Bugünkü 2131KOBUSHIDE (21) fiyatı $ 0,003046 olup, son 24 saatte % 203,60 değişim gösterdi. Mevcut 21 / USD dönüşüm oranı 21 başına $ 0,003046 şeklindedir.

2131KOBUSHIDE, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 21 şeklindedir. Son 24 saat içinde 21, $ 0,001 (en düşük) ile $ 0,005454 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 21, son bir saatte -%7,48 ve son 7 günde +%204,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 53,27K seviyesine ulaştı.

2131KOBUSHIDE (21) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 53,27K$ 53,27K $ 53,27K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki 2131KOBUSHIDE piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53,27K. Dolaşımdaki 21 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.