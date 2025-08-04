Immortal Rising 2 (IMT) Nedir?

Immortal Rising 2, 2024 BAFTA ödüllü bir oyun tasarımcısı tarafından geliştirilen, piyasaya sürüldükten sonra Google Play Store ve iOS App Store'da zirveye yerleşen, şu anda Immutable zkEVM'de 1 numaralı oyun olarak listelerin başında yer alan ve web2'den web3'e gelecek bir milyon oyuncuyu bünyesine katan yeni nesil bir mobil idle RPG'dir.

Immortal Rising 2, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Immortal Rising 2 yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- IMT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Immortal Rising 2 hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Immortal Rising 2 satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Immortal Rising 2 Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Immortal Rising 2, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte IMT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Immortal Rising 2 fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Immortal Rising 2 Fiyat Geçmişi

IMT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak IMT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Immortal Rising 2 fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Immortal Rising 2 (IMT) Token Ekonomisi

Immortal Rising 2 (IMT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IMT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Immortal Rising 2 (IMT) Satın Alma

Nasıl Immortal Rising 2 satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Immortal Rising 2 Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

IMT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IMT / VND ₫ 103,075855 1 IMT / AUD A$ 0,00603218 1 IMT / GBP ￡ 0,00293775 1 IMT / EUR € 0,00336862 1 IMT / USD $ 0,003917 1 IMT / MYR RM 0,01656891 1 IMT / TRY ₺ 0,15934356 1 IMT / JPY ¥ 0,575799 1 IMT / ARS ARS$ 5,29323795 1 IMT / RUB ₽ 0,31151901 1 IMT / INR ₹ 0,34179742 1 IMT / IDR Rp 64,21310448 1 IMT / KRW ₩ 5,42520168 1 IMT / PHP ₱ 0,22526667 1 IMT / EGP ￡E. 0,18770264 1 IMT / BRL R$ 0,02170018 1 IMT / CAD C$ 0,00536629 1 IMT / BDT ৳ 0,47286024 1 IMT / NGN ₦ 5,92583345 1 IMT / UAH ₴ 0,16165459 1 IMT / VES Bs 0,481791 1 IMT / CLP $ 3,79949 1 IMT / PKR Rs 1,09750423 1 IMT / KZT ₸ 2,0991203 1 IMT / THB ฿ 0,12714582 1 IMT / TWD NT$ 0,11684411 1 IMT / AED د.إ 0,01437539 1 IMT / CHF Fr 0,0031336 1 IMT / HKD HK$ 0,03074845 1 IMT / MAD .د.م 0,03540968 1 IMT / MXN $ 0,07379628 1 IMT / PLN zł 0,01441456 1 IMT / RON лв 0,01715646 1 IMT / SEK kr 0,03779905 1 IMT / BGN лв 0,00658056 1 IMT / HUF Ft 1,34693879 1 IMT / CZK Kč 0,08311874 1 IMT / KWD د.ك 0,001186851 1 IMT / ILS ₪ 0,01335697

Immortal Rising 2 Kaynağı

Immortal Rising 2 hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Immortal Rising 2 Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Immortal Rising 2 (IMT) fiyatı nedir? Canlı Immortal Rising 2 (IMT) fiyatı, 0,003917 USD . Immortal Rising 2 (IMT) varlığının piyasa değeri nedir? Immortal Rising 2 varlığının mevcut piyasa değeri, $ 0,00 USD . Mevcut IMT arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0,003917 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Immortal Rising 2 (IMT) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Immortal Rising 2 (IMT) arzı, 0,00 USD . Immortal Rising 2 (IMT) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-08-04 tarihi itibarıyla, en yüksek Immortal Rising 2 (IMT) fiyatı, 0,0784 USD . Immortal Rising 2 (IMT) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Immortal Rising 2 (IMT) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 56,53K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

XRP SEC Case: Complete Analysis of Ripple Lawsuit and ETF Approval Timeline 2025 The five-year legal battle between Ripple and the U.S. Securities and Exchange Commission is nearing resolution in 2025, with the SEC facing an August 15 deadline to decide on its appeal, marking a watershed moment for the cryptocurrency industry. After years of uncertainty, XRP holders finally received regulatory clarity when both parties resolved their dispute, setting a powerful precedent for digital asset regulation in the United States.

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.