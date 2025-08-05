47th POTUS (TRUMP47) Nedir?

They tried to take him down, throwing every obstacle in his path, but he fought relentlessly and emerged victorious. Against all odds, Donald J. Trump, the 47th President of the United States, is coming back stronger than ever. He’s ready to take on the corrupt establishment and restore the nation’s founding principles. Brace yourselves Trump is here to Save America and lead it toward a future of prosperity, freedom, and true patriotism! The people’s voice will be heard again.

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47th POTUS (TRUMP47) Token Ekonomisi

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