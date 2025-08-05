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4th Pillar FOUR Fiyatı (FOUR)

Listelenmedi

4th Pillar FOUR (FOUR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0002341
$0,0002341$0,0002341
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü 4th Pillar FOUR (FOUR) Fiyatı

4th Pillar FOUR (FOUR), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 48,12K USD piyasa değerine sahiptir. FOUR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

4th Pillar FOUR Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
4th Pillar FOUR 24 saatlik fiyat değişimi
205,53M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında 4th Pillar FOUR (FOUR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, 4th Pillar FOUR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, 4th Pillar FOUR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, 4th Pillar FOUR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, 4th Pillar FOUR / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%36,80
60 Gün$ 0-%10,81
90 Gün$ 0--

4th Pillar FOUR (FOUR) Fiyat Analizi

En güncel 4th Pillar FOUR fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,07579
$ 0,07579$ 0,07579

--

--

+%0,14

4th Pillar FOUR (FOUR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 48,12K
$ 48,12K$ 48,12K

--
----

205,53M
205,53M 205,53M

4th Pillar FOUR (FOUR) Nedir?

FOUR token; technical component solving RTA, MTO & Grant models in the ecosystem of Web3 Communication.

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4th Pillar FOUR (FOUR) Kaynağı

Resmi Websitesi

4th Pillar FOUR (FOUR) Token Ekonomisi

4th Pillar FOUR (FOUR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FOUR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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FOUR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FOUR / VND
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1 FOUR / AUD
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1 FOUR / GBP
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1 FOUR / MYR
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1 FOUR / IDR
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1 FOUR / CAD
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1 FOUR / BDT
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1 FOUR / NGN
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1 FOUR / UAH
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1 FOUR / VES
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1 FOUR / CLP
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1 FOUR / PKR
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1 FOUR / KZT
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1 FOUR / THB
฿--
1 FOUR / TWD
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1 FOUR / AED
د.إ--
1 FOUR / CHF
Fr--
1 FOUR / HKD
HK$--
1 FOUR / MAD
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1 FOUR / MXN
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1 FOUR / PLN
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1 FOUR / RON
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1 FOUR / SEK
kr--
1 FOUR / BGN
лв--
1 FOUR / HUF
Ft--
1 FOUR / CZK
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1 FOUR / KWD
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1 FOUR / ILS
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