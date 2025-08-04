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Agoras Fiyatı(AGRS)

Agoras (AGRS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,822
$0,822$0,822
+%1,601D
USD

AGRS Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Agoras (AGRS), şu anda 0,822 USD fiyatından işlem görmektedir ve 24,55M USD piyasa değerine sahiptir. AGRS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Agoras Ana Piyasa Performansı:

$ 7,82K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,60
Agoras 24 saatlik fiyat değişimi
29,86M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AGRS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AGRS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

AGRS Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Agoras fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01294+%1,60
30 Gün$ +0,122+%17,42
60 Gün$ +0,069+%9,16
90 Gün$ +0,1+%13,85
Bugünkü Agoras Fiyatı Değişimi

Bugün, AGRS, $ +0,01294 (+%1,60) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Agoras 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,122 (+%17,42) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Agoras 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AGRS değişimi $ +0,069 (+%9,16) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Agoras 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,1 (+%13,85) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

AGRS Fiyat Bilgisi

En güncel Agoras fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,8
$ 0,8$ 0,8

$ 0,829
$ 0,829$ 0,829

$ 4,02
$ 4,02$ 4,02

%0,00

+%1,60

-%19,34

AGRS Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 24,55M
$ 24,55M$ 24,55M

$ 7,82K
$ 7,82K$ 7,82K

29,86M
29,86M 29,86M

Agoras (AGRS) Nedir?

Agoras, kullanıcı tanımlı tokenomiklerle bilgi, hesaplama kaynakları ve türevlerinin alım satımını kolaylaştıran, kolektif zeka ve merkeziyetsiz yapay zeka sağlayan Tau Net'in kripto para birimidir.

Agoras, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Agoras yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AGRS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Agoras hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Agoras satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Agoras Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Agoras, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AGRS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Agoras fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Agoras Fiyat Geçmişi

AGRS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AGRS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Agoras fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Agoras (AGRS) Token Ekonomisi

Agoras (AGRS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AGRS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Agoras (AGRS) Satın Alma

Nasıl Agoras satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Agoras Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

AGRS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AGRS / VND
21.630,93
1 AGRS / AUD
A$1,26588
1 AGRS / GBP
0,6165
1 AGRS / EUR
0,70692
1 AGRS / USD
$0,822
1 AGRS / MYR
RM3,47706
1 AGRS / TRY
33,43074
1 AGRS / JPY
¥120,834
1 AGRS / ARS
ARS$1.110,8097
1 AGRS / RUB
65,38188
1 AGRS / INR
71,85924
1 AGRS / IDR
Rp13.475,40768
1 AGRS / KRW
1.136,92464
1 AGRS / PHP
47,21568
1 AGRS / EGP
￡E.39,39024
1 AGRS / BRL
R$4,57032
1 AGRS / CAD
C$1,12614
1 AGRS / BDT
99,23184
1 AGRS / NGN
1.243,5627
1 AGRS / UAH
33,92394
1 AGRS / VES
Bs101,106
1 AGRS / CLP
$797,34
1 AGRS / PKR
Rs230,31618
1 AGRS / KZT
440,5098
1 AGRS / THB
฿26,68212
1 AGRS / TWD
NT$24,5367
1 AGRS / AED
د.إ3,01674
1 AGRS / CHF
Fr0,6576
1 AGRS / HKD
HK$6,4527
1 AGRS / MAD
.د.م7,43088
1 AGRS / MXN
$15,4947
1 AGRS / PLN
3,03318
1 AGRS / RON
лв3,60036
1 AGRS / SEK
kr7,94052
1 AGRS / BGN
лв1,38096
1 AGRS / HUF
Ft282,85842
1 AGRS / CZK
17,45106
1 AGRS / KWD
د.ك0,249066
1 AGRS / ILS
2,80302

Agoras Kaynağı

Agoras hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Agoras Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

AGRS
AGRS
USD
USD

1 AGRS = 0,822 USD

Al-Sat

AGRSUSDT
$0,822
$0,822$0,822
+%2,36

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