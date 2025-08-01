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My Neighbor Alice Fiyatı(ALICE)

My Neighbor Alice (ALICE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,3728
$0,3728$0,3728
+%2,471D
USD

ALICE Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

My Neighbor Alice (ALICE), şu anda 0,3728 USD fiyatından işlem görmektedir ve 37,28M USD piyasa değerine sahiptir. ALICE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

My Neighbor Alice Ana Piyasa Performansı:

$ 165,44K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,47
My Neighbor Alice 24 saatlik fiyat değişimi
100,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ALICE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ALICE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

ALICE Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için My Neighbor Alice fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,008986+%2,47
30 Gün$ -0,0217-%5,51
60 Gün$ -0,0378-%9,21
90 Gün$ -0,0326-%8,05
Bugünkü My Neighbor Alice Fiyatı Değişimi

Bugün, ALICE, $ +0,008986 (+%2,47) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

My Neighbor Alice 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0217 (-%5,51) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

My Neighbor Alice 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ALICE değişimi $ -0,0378 (-%9,21) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

My Neighbor Alice 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0326 (-%8,05) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ALICE Fiyat Bilgisi

En güncel My Neighbor Alice fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,3587
$ 0,3587$ 0,3587

$ 0,373
$ 0,373$ 0,373

$ 28,641
$ 28,641$ 28,641

+%1,88

+%2,47

-%15,62

ALICE Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 37,28M
$ 37,28M$ 37,28M

$ 165,44K
$ 165,44K$ 165,44K

100,00M
100,00M 100,00M

My Neighbor Alice (ALICE) Nedir?

My Neighbor Alice, herkesin sanal adalar satın alıp sahip olabileceği, heyecan verici eşyalar toplayıp oluşturabileceği ve yeni arkadaşlarla tanışabileceği çok oyunculu bir blok zinciri oluşturma oyunudur.

My Neighbor Alice, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, My Neighbor Alice yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ALICE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda My Neighbor Alice hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, My Neighbor Alice satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

My Neighbor Alice Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, My Neighbor Alice, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ALICE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen My Neighbor Alice fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

My Neighbor Alice Fiyat Geçmişi

ALICE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ALICE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen My Neighbor Alice fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

My Neighbor Alice (ALICE) Token Ekonomisi

My Neighbor Alice (ALICE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ALICE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

My Neighbor Alice (ALICE) Satın Alma

Nasıl My Neighbor Alice satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım My Neighbor Alice Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ALICE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ALICE / VND
9.810,232
1 ALICE / AUD
A$0,574112
1 ALICE / GBP
0,2796
1 ALICE / EUR
0,320608
1 ALICE / USD
$0,3728
1 ALICE / MYR
RM1,580672
1 ALICE / TRY
15,165504
1 ALICE / JPY
¥54,8016
1 ALICE / ARS
ARS$504,461776
1 ALICE / RUB
29,570496
1 ALICE / INR
32,523072
1 ALICE / IDR
Rp6.111,474432
1 ALICE / KRW
517,058688
1 ALICE / PHP
21,518016
1 ALICE / EGP
￡E.18,065888
1 ALICE / BRL
R$2,061584
1 ALICE / CAD
C$0,510736
1 ALICE / BDT
44,877664
1 ALICE / NGN
562,290512
1 ALICE / UAH
15,34072
1 ALICE / VES
Bs45,8544
1 ALICE / CLP
$360,1248
1 ALICE / PKR
Rs104,454832
1 ALICE / KZT
199,250416
1 ALICE / THB
฿12,086176
1 ALICE / TWD
NT$11,120624
1 ALICE / AED
د.إ1,368176
1 ALICE / CHF
Fr0,29824
1 ALICE / HKD
HK$2,922752
1 ALICE / MAD
.د.م3,366384
1 ALICE / MXN
$7,034736
1 ALICE / PLN
1,375632
1 ALICE / RON
лв1,632864
1 ALICE / SEK
kr3,604976
1 ALICE / BGN
лв0,626304
1 ALICE / HUF
Ft128,418416
1 ALICE / CZK
7,925728
1 ALICE / KWD
د.ك0,1133312
1 ALICE / ILS
1,271248

My Neighbor Alice Kaynağı

My Neighbor Alice hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi My Neighbor Alice Websitesi
Blok Gezgini

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1 ALICE = 0,3728 USD

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