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ApeX Protocol Fiyatı(APEX)

ApeX Protocol (APEX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,2594
$0,2594$0,2594
+%3,961D
USD

APEX Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

ApeX Protocol (APEX), şu anda 0,2593 USD fiyatından işlem görmektedir ve 31,86M USD piyasa değerine sahiptir. APEX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ApeX Protocol Ana Piyasa Performansı:

$ 54,56K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,96
ApeX Protocol 24 saatlik fiyat değişimi
122,86M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki APEX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, APEX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

APEX Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için ApeX Protocol fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,009881+%3,96
30 Gün$ +0,0859+%49,53
60 Gün$ -0,0147-%5,37
90 Gün$ -0,5464-%67,82
Bugünkü ApeX Protocol Fiyatı Değişimi

Bugün, APEX, $ +0,009881 (+%3,96) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

ApeX Protocol 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0859 (+%49,53) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

ApeX Protocol 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, APEX değişimi $ -0,0147 (-%5,37) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

ApeX Protocol 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,5464 (-%67,82) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

APEX Fiyat Bilgisi

En güncel ApeX Protocol fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,2428
$ 0,2428$ 0,2428

$ 0,2598
$ 0,2598$ 0,2598

$ 3,95
$ 3,95$ 3,95

+%0,89

+%3,96

-%13,17

APEX Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 31,86M
$ 31,86M$ 31,86M

$ 54,56K
$ 54,56K$ 54,56K

122,86M
122,86M 122,86M

ApeX Protocol (APEX) Nedir?

ApeX Protokolü, emir defteri modeliyle çalışan ve 50 kata kadar kaldıraç, anında uzlaşma ve düşük ücretlerle USDC ve USDT çapraz marjinli sürekli sözleşmeler sunan, izne ve gözetime tabi olmayan bir türev merkeziyetsiz borsadır.

ApeX Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, ApeX Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- APEX staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda ApeX Protocol hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, ApeX Protocol satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

ApeX Protocol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, ApeX Protocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte APEX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen ApeX Protocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

ApeX Protocol Fiyat Geçmişi

APEX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak APEX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen ApeX Protocol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

ApeX Protocol (APEX) Token Ekonomisi

ApeX Protocol (APEX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. APEX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

ApeX Protocol (APEX) Satın Alma

Nasıl ApeX Protocol satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım ApeX Protocol Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

APEX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 APEX / VND
6.823,4795
1 APEX / AUD
A$0,399322
1 APEX / GBP
0,194475
1 APEX / EUR
0,222998
1 APEX / USD
$0,2593
1 APEX / MYR
RM1,096839
1 APEX / TRY
10,548324
1 APEX / JPY
¥38,1171
1 APEX / ARS
ARS$350,405055
1 APEX / RUB
20,629908
1 APEX / INR
22,608367
1 APEX / IDR
Rp4.250,818992
1 APEX / KRW
359,140872
1 APEX / PHP
14,922715
1 APEX / EGP
￡E.12,430842
1 APEX / BRL
R$1,436522
1 APEX / CAD
C$0,355241
1 APEX / BDT
31,302696
1 APEX / NGN
392,282005
1 APEX / UAH
10,701311
1 APEX / VES
Bs31,8939
1 APEX / CLP
$251,521
1 APEX / PKR
Rs72,653267
1 APEX / KZT
138,95887
1 APEX / THB
฿8,416878
1 APEX / TWD
NT$7,745291
1 APEX / AED
د.إ0,951631
1 APEX / CHF
Fr0,20744
1 APEX / HKD
HK$2,032912
1 APEX / MAD
.د.م2,344072
1 APEX / MXN
$4,882619
1 APEX / PLN
0,954224
1 APEX / RON
лв1,135734
1 APEX / SEK
kr2,504838
1 APEX / BGN
лв0,435624
1 APEX / HUF
Ft89,196607
1 APEX / CZK
5,504939
1 APEX / KWD
د.ك0,0785679
1 APEX / ILS
0,884213

ApeX Protocol Kaynağı

ApeX Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi ApeX Protocol Websitesi
Blok Gezgini

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APEX
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1 APEX = 0,2593 USD

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