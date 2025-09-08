AVNT Hakkında Daha Fazla Bilgi

Avantis Logosu

Avantis Fiyatı(AVNT)

1 AVNT / USD Canlı Fiyatı:

$0
$0$0
%0,001D
USD
Avantis (AVNT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-08 12:43:33 (UTC+8)

Avantis (AVNT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--
----

--
----

%0,00

%0,00

%0,00

%0,00

Avantis (AVNT) canlı fiyatı $ 0. AVNT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AVNT için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AVNT son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Avantis (AVNT) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

BASE

Şu anki Avantis piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 0,00. Dolaşımdaki AVNT arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.

Avantis (AVNT) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Avantis fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0%0,00
30 Gün$ 0%0,00
60 Gün$ 0%0,00
90 Gün$ 0%0,00
Bugünkü Avantis Fiyatı Değişimi

Bugün, AVNT, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Avantis 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ 0 (%0,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Avantis 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AVNT değişimi $ 0 (%0,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Avantis 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ 0 (%0,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Avantis (AVNT) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Avantis Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Avantis (AVNT) Nedir?

Avantis, FX, emtialar, endeksler ve yakında hisse senetleri de dâhil olmak üzere kripto ve gerçek dünya varlıkları (RWAs) arasında yüksek kaldıraçlı alım satım için tasarlanmış merkeziyetsiz bir daimi borsadır. Pantera ve Coinbase tarafından desteklenen Avantis, hacimlere göre Base'deki en büyük DEX'tir ve DeFi'ye kurumsal düzeyde ürünler getirerek kullanıcıların şeffaf, izne tabi olmayan bir ortamda 500 kata kadar kaldıraçla alım satım yapmasına olanak tanır.

Avantis, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Avantis yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AVNT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Avantis hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Avantis satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Avantis Fiyat Tahmini (USD)

Avantis (AVNT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Avantis (AVNT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Avantis için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Avantis fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Avantis (AVNT) Token Ekonomisi

Avantis (AVNT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AVNT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Avantis (AVNT) Satın Alma

Nasıl Avantis satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Avantis Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

AVNT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Avantis Kaynağı

Avantis hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Avantis Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Avantis Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Avantis (AVNT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı AVNT fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
AVNT / USD güncel fiyatı nedir?
AVNT / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Avantis varlığının piyasa değeri nedir?
AVNT piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki AVNT arzı nedir?
Dolaşımdaki AVNT arzı, -- USD.
AVNT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
AVNT, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük AVNT fiyatı (ATL) nedir?
AVNT, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
AVNT işlem hacmi nedir?
AVNT için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 0,00 USD.
AVNT bu yıl daha da yükselir mi?
AVNT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için AVNT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-08 12:43:33 (UTC+8)

Avantis (AVNT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-07 17:07:00Sektör Haberleri
24 saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 28,61 milyon $ net girişle, BNB 12,8 milyon $ net girişle
09-07 12:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası son 24 saatte hafif düşüş yaşadı, toplam piyasa değeri 3.891 trilyon dolara geriledi
09-06 19:11:00Zincir Üstü Veriler
美國現貨以太坊ETF本週凈流出7.876億美元
09-06 06:54:00Sektör Haberleri
Ethena Vakfı Yeni 310 Milyon Dolarlık Geri Alım Programını Başlattı
09-05 15:06:00Sektör Haberleri
Kurumsal Solana Mevcut Varlık Genel Bakışı: Toplam Varlıklar 8.887 Milyon Koine Yükseldi, SOL'un Mevcut Toplam Arzının %1.55'ini Oluşturuyor
09-05 12:39:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 24 saatte %1,8 düştü, altcoinler geniş çapta değer kaybediyor

Öne Çıkan Haberler

Yeni Başlayan Herkesin Kriptoya Girmeden Önce Bilmesi Gerekenler

Kripto piyasası ana akıma girdi ve kâr peşinde koşan yeni yatırımcıların dalgalarını çekti. Kazanç potansiyeli büyük olabilirken, riskler de bir o kadar gerçektir. Yeni başlıyorsanız, kripto dünyasında daha güvenli ve etkili bir şekilde gezinmenize yardımcı olacak temel ilkeler burada.

September 6, 2025

Prediction Markets: From Buzzword to Billion-Dollar Narrative

During 2024–2025, crypto markets were dominated by memecoins – playful tokens that spread like wildfire through community hype. Yet, beneath the noise, another narrative quietly gained momentum and is now emerging as real infrastructure: Prediction Markets.

September 5, 2025

MEXC Earn: Paralarınızı Uyurken Bile Sizin İçin Çalıştırmak

Her kripto yatırımcısının sonunda öğrenmesi gereken en büyük derslerden biri, varlıklarınızı sadece tutmanın her zaman en verimli strateji olmadığıdır. “HODLing” uzun vadede kazanç sağlasa da, gerçek değişim yaratıcı, kriptonuzun pasif gelir elde etmeye başladığı zamandır; bu, siz hiç çaba sarf etmeden ödüller kazanmanızı sağlar.

September 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

