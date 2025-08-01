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BERA Fiyatı(BERA)

BERA (BERA) Canlı Fiyat Grafiği

$1,844
$1,844$1,844
+%2,271D
USD

BERA Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

BERA (BERA), şu anda 1,844 USD fiyatından işlem görmektedir ve 226,09M USD piyasa değerine sahiptir. BERA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BERA Ana Piyasa Performansı:

$ 1,24M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,27
BERA 24 saatlik fiyat değişimi
122,61M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BERA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BERA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

BERA Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için BERA fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,04093+%2,27
30 Gün$ +0,2+%12,16
60 Gün$ -0,605-%24,71
90 Gün$ -1,1513-%38,44
Bugünkü BERA Fiyatı Değişimi

Bugün, BERA, $ +0,04093 (+%2,27) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

BERA 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,2 (+%12,16) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

BERA 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BERA değişimi $ -0,605 (-%24,71) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

BERA 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -1,1513 (-%38,44) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BERA Fiyat Bilgisi

En güncel BERA fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 1,728
$ 1,728$ 1,728

$ 1,845
$ 1,845$ 1,845

$ 20
$ 20$ 20

+%1,99

+%2,27

-%19,20

BERA Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 226,09M
$ 226,09M$ 226,09M

$ 1,24M
$ 1,24M$ 1,24M

122,61M
122,61M 122,61M

BERA (BERA) Nedir?

Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

BERA, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, BERA yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BERA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda BERA hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, BERA satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

BERA Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, BERA, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BERA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen BERA fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

BERA Fiyat Geçmişi

BERA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BERA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen BERA fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

BERA (BERA) Token Ekonomisi

BERA (BERA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BERA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

BERA (BERA) Satın Alma

Nasıl BERA satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım BERA Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BERA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BERA / VND
48.524,86
1 BERA / AUD
A$2,83976
1 BERA / GBP
1,383
1 BERA / EUR
1,58584
1 BERA / USD
$1,844
1 BERA / MYR
RM7,837
1 BERA / TRY
75,01392
1 BERA / JPY
¥271,068
1 BERA / ARS
ARS$2.498,63844
1 BERA / RUB
146,28452
1 BERA / INR
160,87056
1 BERA / IDR
Rp30.229,50336
1 BERA / KRW
2.557,55424
1 BERA / PHP
106,43568
1 BERA / EGP
￡E.89,37868
1 BERA / BRL
R$10,19732
1 BERA / CAD
C$2,52628
1 BERA / BDT
221,98072
1 BERA / NGN
2.781,28676
1 BERA / UAH
75,8806
1 BERA / VES
Bs226,812
1 BERA / CLP
$1.781,304
1 BERA / PKR
Rs516,67036
1 BERA / KZT
985,56268
1 BERA / THB
฿59,78248
1 BERA / TWD
NT$55,00652
1 BERA / AED
د.إ6,76748
1 BERA / CHF
Fr1,4752
1 BERA / HKD
HK$14,45696
1 BERA / MAD
.د.م16,65132
1 BERA / MXN
$34,79628
1 BERA / PLN
6,80436
1 BERA / RON
лв8,07672
1 BERA / SEK
kr17,83148
1 BERA / BGN
лв3,09792
1 BERA / HUF
Ft635,20268
1 BERA / CZK
39,20344
1 BERA / KWD
د.ك0,560576
1 BERA / ILS
6,28804

BERA Kaynağı

BERA hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi BERA Websitesi

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Hesaplayıcı

Miktar

BERA
BERA
USD
USD

1 BERA = 1,844 USD

Al-Sat

BERAUSDT
$1,844
$1,844$1,844
+%6,65

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