Biometric Financial (BIOFI) Nedir?

BioFi Ecosystem, blok zinciri üzerinde merkeziyetsiz finans ürünleri ve hizmetleri sağlamak için biyometrik güvenlikten yararlanır. BioFi, birçok insanın kişisel verilerini koruma ve dolandırıcıların istismarına karşı güvenliklerini sağlama konusundaki endişelerini gideriyor.

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Biometric Financial Fiyat Geleceği Tahmini

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Biometric Financial Fiyat Geçmişi

BIOFI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BIOFI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Biometric Financial fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Biometric Financial (BIOFI) Token Ekonomisi

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Biometric Financial (BIOFI) Satın Alma

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BIOFI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BIOFI / VND ₫ 5,231422 1 BIOFI / AUD A$ 0,000306152 1 BIOFI / GBP ￡ 0,0001491 1 BIOFI / EUR € 0,000170968 1 BIOFI / USD $ 0,0001988 1 BIOFI / MYR RM 0,000840924 1 BIOFI / TRY ₺ 0,008087184 1 BIOFI / JPY ¥ 0,0292236 1 BIOFI / ARS ARS$ 0,26864838 1 BIOFI / RUB ₽ 0,015802612 1 BIOFI / INR ₹ 0,017329396 1 BIOFI / IDR Rp 3,259015872 1 BIOFI / KRW ₩ 0,274964256 1 BIOFI / PHP ₱ 0,01144094 1 BIOFI / EGP ￡E. 0,00952252 1 BIOFI / BRL R$ 0,001101352 1 BIOFI / CAD C$ 0,000272356 1 BIOFI / BDT ৳ 0,023999136 1 BIOFI / NGN ₦ 0,30075458 1 BIOFI / UAH ₴ 0,008204476 1 BIOFI / VES Bs 0,0244524 1 BIOFI / CLP $ 0,192836 1 BIOFI / PKR Rs 0,055701772 1 BIOFI / KZT ₸ 0,10653692 1 BIOFI / THB ฿ 0,00645106 1 BIOFI / TWD NT$ 0,005930204 1 BIOFI / AED د.إ 0,000729596 1 BIOFI / CHF Fr 0,00015904 1 BIOFI / HKD HK$ 0,001558592 1 BIOFI / MAD .د.م 0,001797152 1 BIOFI / MXN $ 0,003743404 1 BIOFI / PLN zł 0,000731584 1 BIOFI / RON лв 0,000868756 1 BIOFI / SEK kr 0,00191842 1 BIOFI / BGN лв 0,000333984 1 BIOFI / HUF Ft 0,068339488 1 BIOFI / CZK Kč 0,004216548 1 BIOFI / KWD د.ك 0,0000602364 1 BIOFI / ILS ₪ 0,000677908

Biometric Financial Kaynağı

Biometric Financial hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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