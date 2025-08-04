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Binary Token Fiyatı(BNRY)

Binary Token (BNRY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01104
$0,01104$0,01104
%0,001D
USD

BNRY Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Binary Token (BNRY), şu anda 0,01104 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. BNRY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Binary Token Ana Piyasa Performansı:

$ 43,27K USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
Binary Token 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BNRY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BNRY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

BNRY Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Binary Token fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0%0,00
30 Gün$ -0,00135-%10,90
60 Gün$ -0,00819-%42,59
90 Gün$ -0,01544-%58,31
Bugünkü Binary Token Fiyatı Değişimi

Bugün, BNRY, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Binary Token 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00135 (-%10,90) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Binary Token 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BNRY değişimi $ -0,00819 (-%42,59) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Binary Token 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,01544 (-%58,31) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BNRY Fiyat Bilgisi

En güncel Binary Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,01003
$ 0,01003$ 0,01003

$ 0,0111
$ 0,0111$ 0,0111

$ 0,2802
$ 0,2802$ 0,2802

-%0,28

%0,00

-%0,90

BNRY Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 43,27K
$ 43,27K$ 43,27K

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Binary Token (BNRY) Nedir?

The Binary Holdings, Güneydoğu Asya'daki gelişmekte olan ekonomilerdeki telekomünikasyon şirketleri için şu anda 40 milyondan fazla kullanıcısı olan Web3 altyapısı sağlamaktadır. Projenin yerel fayda tokeni $BNRY, ağ gazı ve TBH ekosistemindeki tüm işlemler için kullanılmaktadır.

Binary Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Binary Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BNRY staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Binary Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Binary Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Binary Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Binary Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BNRY fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Binary Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Binary Token Fiyat Geçmişi

BNRY fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BNRY kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Binary Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Binary Token (BNRY) Token Ekonomisi

Binary Token (BNRY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BNRY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Binary Token (BNRY) Satın Alma

Nasıl Binary Token satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Binary Token Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BNRY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BNRY / VND
290,5176
1 BNRY / AUD
A$0,0170016
1 BNRY / GBP
0,00828
1 BNRY / EUR
0,0094944
1 BNRY / USD
$0,01104
1 BNRY / MYR
RM0,0466992
1 BNRY / TRY
0,4489968
1 BNRY / JPY
¥1,62288
1 BNRY / ARS
ARS$14,918904
1 BNRY / RUB
0,878232
1 BNRY / INR
0,9652272
1 BNRY / IDR
Rp180,9835776
1 BNRY / KRW
15,2696448
1 BNRY / PHP
0,634248
1 BNRY / EGP
￡E.0,5292576
1 BNRY / BRL
R$0,0613824
1 BNRY / CAD
C$0,0151248
1 BNRY / BDT
1,3327488
1 BNRY / NGN
16,701864
1 BNRY / UAH
0,4556208
1 BNRY / VES
Bs1,35792
1 BNRY / CLP
$10,7088
1 BNRY / PKR
Rs3,0932976
1 BNRY / KZT
5,916336
1 BNRY / THB
฿0,3584688
1 BNRY / TWD
NT$0,3294336
1 BNRY / AED
د.إ0,0405168
1 BNRY / CHF
Fr0,008832
1 BNRY / HKD
HK$0,0865536
1 BNRY / MAD
.د.م0,0998016
1 BNRY / MXN
$0,2079936
1 BNRY / PLN
0,0407376
1 BNRY / RON
лв0,0483552
1 BNRY / SEK
kr0,106536
1 BNRY / BGN
лв0,0185472
1 BNRY / HUF
Ft3,7976496
1 BNRY / CZK
0,2342688
1 BNRY / KWD
د.ك0,00334512
1 BNRY / ILS
0,037536

Binary Token Kaynağı

Binary Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Binary Token Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

BNRY
BNRY
USD
USD

1 BNRY = 0,01104 USD

Al-Sat

BNRYUSDT
$0,01104
$0,01104$0,01104
+%1,47

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