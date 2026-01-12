Bugünkü Brevis Fiyatı

Bugünkü Brevis (BREV) fiyatı $ 0,3351 olup, son 24 saatte % 8,68 değişim gösterdi. Mevcut BREV / USD dönüşüm oranı BREV başına $ 0,3351 şeklindedir.

Brevis, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BREV şeklindedir. Son 24 saat içinde BREV, $ 0,3299 (en düşük) ile $ 0,3715 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BREV, son bir saatte +%0,32 ve son 7 günde +%235,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 139,61K seviyesine ulaştı.

Brevis (BREV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 139,61K$ 139,61K $ 139,61K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 335,10M$ 335,10M $ 335,10M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Brevis piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 139,61K. Dolaşımdaki BREV arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 335,10M.